Hai người tử vong trên ruộng lúa

Ngày 17/9, lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai) cho biết, công an xã đã phối hợp với công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hai người đàn ông tử vong ở ruộng lúa, nghi do giật điện.

Theo thông tin ban đầu, tối 16/9, anh Đ.N.P. (SN 1997), Đ.P.T. (SN 1992) và L.V.H (SN 1992) cùng trú tại xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai, đi bắn chim cùng nhau tại thôn Phú Thiện.

Hai người đàn ông ở Gia Lai tử vong trên ruộng lúa (Ảnh minh họa: Doãn Công).

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, anh P. phát hiện hai anh T. và H. nằm bất động trên ruộng của ông T.Q.H. (SN 1946, trú tại Phú Thiện). Qua kiểm tra, anh P. phát hiện cả hai người đã tử vong nên trình báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, gần vị trí hai nạn nhân nằm có đường dây điện do ông H. kéo ra để bẫy chuột.