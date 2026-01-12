Cuộc gọi “nhá máy” từ đầu số 022, 024, 028: Chiêu thăm dò của lừa đảo

Ngày 12/1, Công an Hải Phòng cho biết, thời gian gần đây, nhiều người dùng di động liên tục phản ánh tình trạng nhận các cuộc gọi chỉ “nhá” trong vài giây rồi tắt. Các cuộc gọi này lặp lại nhiều lần trong ngày, chủ yếu từ các đầu số cố định như 022, 024, 028.

Công an cảnh báo các đầu số điện thoại có thể lừa đảo (Đồ họa: Công an cung cấp).

Theo cơ quan chức năng, đây là bước mở đầu trong quy trình “săn mồi” của tội phạm công nghệ cao. Các đối tượng sử dụng hệ thống gọi tự động để rà soát những số điện thoại còn hoạt động.

Chỉ cần người dùng bắt máy hoặc gọi lại, số điện thoại sẽ bị đánh dấu là mục tiêu tiềm năng. Dữ liệu này sau đó bị mua bán trái phép hoặc phục vụ cho các kịch bản lừa đảo tiếp theo.

Nguy hiểm hơn, một số hệ thống hiện đại có khả năng ghi âm và phân tích giọng nói. Từ dữ liệu thu thập được, các đối tượng tạo giả giọng, deepfake để mạo danh ngân hàng, nhà mạng hoặc cơ quan chức năng.

Sau giai đoạn thăm dò, các đối tượng thường giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát hoặc nhân viên ngân hàng để gây áp lực tâm lý. Chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản hoặc dụ cài đặt ứng dụng giả mạo chứa mã độc.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân không gọi lại hoặc nhắn tin phản hồi các số lạ có dấu hiệu nhá máy, đặc biệt là số có dấu “+” phía trước. Khi bị làm phiền nhiều lần, người dùng nên chặn số và báo cáo cuộc gọi rác tới tổng đài 5656.

Người dân cần ghi nhớ nguyên tắc “3 không”, gồm không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền và không cài đặt ứng dụng lạ theo hướng dẫn qua điện thoại. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, sự tỉnh táo của mỗi cá nhân là biện pháp phòng vệ hiệu quả nhất.