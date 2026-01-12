Công an TPHCM điều tra vụ lừa đảo 1 triệu USD qua sàn tiền ảo Bioption

Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang điều tra vụ Sử dụng mạng vi tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản do Trần Minh Tuấn (còn gọi là Tommy, SN 1985, ngụ chung cư Sunrise City View, phường Tân Hưng) cùng đồng bọn thực hiện thông qua sàn tiền ảo Bioption.

Trần Minh Tuấn thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ vụ án, Tuấn đã cấu kết với các đối tượng tạo ra sàn giao dịch tiền điện tử Bioption (mô hình quyền chọn nhị phân Bioption) trái quy định pháp luật.

Mặc dù biết các loại sàn giao dịch này chưa được pháp luật Việt Nam, Tuấn vẫn phát triển thị trường, tạo ra nhiều sự kiện để tiếp cận những người muốn tham gia để quảng bá, hướng dẫn cách thức hoạt động, phát triển các cấp đại lý và lôi kéo nhiều nhà đầu tư.

Từ đó, Tuấn câu kết với các đối tượng có khả năng quản trị sàn này, can thiệp, điều tiết được sự thắng thua của các nhà đầu tư và thông qua quy tắc giao dịch, phí bảo hiểm, phí giao dịch để hưởng lợi. Khi lôi kéo nhiều nhà đầu tư đến số lượng lớn nhất định, Tuấn cùng đồng bọn chủ động khoá sàn để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Cơ quan điều tra xác định, đến thời điểm bị bắt hồi tháng 11/2021, Tuấn và đồng phạm đã chiếm đoạt của các khách hàng, nhà đầu tư hơn 1 triệu USD (hơn 22 tỷ đồng). Công an đã khởi tố, bắt giam Tuấn cùng các đồng phạm.

Để phục vụ điều tra, nhà chức trách đề nghị người nào là bị hại trong vụ đầu tư sàn điện tử Bioption liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự) ở địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh; hoặc gọi vào số 0908.987.616 gặp điều tra viên Sử Ngọc Thuận để cung cấp thông tin, phối hợp làm rõ vụ án.