Khởi tố nghịch tử dùng dao chém bố đẻ trọng thương

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Hoàng Văn Lợi (SN 2002, trú tại xã Cốc Lầu) về tội Cố ý gây thương tích.

Các quyết định trên đã được VKSND khu vực 9 tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Hoàng Văn Lợi (Ảnh: Công an Lào Cai).

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 20/9, do bức xúc khi thấy bố đuổi đánh mẹ, Lợi đã xuống bếp lấy một con dao dài khoảng 30cm rồi chém bố đẻ là ông H.V.P. (SN 1966) gây thương tích nặng.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của Lợi. Ngày 21/9, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Hoàng Văn Lợi về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cảnh sát, kết quả giám định xác định ông P. bị tổn thương cơ thể 50%. Cơ quan điều tra xác định, Lợi là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố ý thực hiện.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Hoàng Văn Lợi về tội Cố ý gây thương tích.