CSGT phát hiện "nữ quái" giấu ma túy đá, đi từ Bắc Ninh về Hà Nội

Tối 28/8, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, vào chiều cùng ngày, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 phối hợp với Công an xã Bát Tràng, Công an xã Thuận An làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1B (đoạn qua phường Phúc Lợi), phát hiện ô tô BKS 99A-184.xx có biểu hiện nghi vấn dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng H. cùng tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện một phụ nữ ngồi phía sau xe tên B.A.H.H. (quê Phú Thọ), có mang theo một túi đeo chéo. Bên trong túi có gói giấy ăn màu trắng, trong đó chứa 3 cục tinh thể màu trắng. Đối tượng khai nhận đây là ma túy dạng đá, vừa lấy từ một người bạn ở tỉnh Bắc Ninh mang về để sử dụng.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản, bàn giao đối tượng, phương tiện cùng tang vật cho Công an phường Phúc Lợi tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.