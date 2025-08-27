Bắt 5 người sử dụng ma túy trong chung cư ở Hải Phòng

Ngày 27/8, Công an Hải Phòng thông tin, khoảng 2h30 ngày 23/7, Công an phường Gia Viên, Hải Phòng kiểm tra căn hộ 2517 chung cư HH1, bắt quả tang 5 người có hành vi tổ chức sử dụng ma túy.

Tang vật công an thu giữ gồm 3,14gam Methamphetamine, 8 viên nén chứa 2,07gam Methamphetamine và MDMA, 5,01gam Methamphetamine cùng 9ml dung dịch “nước vui”.

Một số đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Các đối tượng bị bắt gồm Tạ Văn Thanh (40 tuổi, ở Quảng Ninh), Nguyễn Thị Diệu Linh (28 tuổi, ở Ninh Bình), Phạm Sơn Toan (31 tuổi, ở Hải Phòng), Nguyễn Mạnh Cường (42 tuổi, ở Hải Phòng) và Nguyễn Thị Diễm (17 tuổi, ở Nghệ An).

Từ lời khai của nhóm này, Công an phường tiếp tục bắt Phùng Văn Huy (34 tuổi, ở Hải Phòng), thu giữ 16gam Methamphetamine.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt Vũ Thị Kiều Trang (35 tuổi, ở Hải Phòng), người bán ma túy cho Huy. Vụ án đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xử lý theo thẩm quyền.

Theo Công an phường Gia Viên, chỉ trong tháng 7 và nửa đầu tháng 8, đơn vị đã đấu tranh, xử lý gần 20 vụ với nhiều đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hàng chục nghìn hộ dân và học sinh trên địa bàn cũng được tuyên truyền về tác hại của ma túy và cách phòng tránh.

Những kết quả này được đánh giá góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ các sự kiện chính trị lớn của địa phương.