Nhân viên quản lý bảo vệ rừng bán ma túy cho 3 đối tượng sử dụng

Ngày 28/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ 4 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng, buôn bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, chiều 26/8, Công an xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra đột xuất một cơ sở xăm hình tại xã Đăk Pék.

Đối tượng N.A.T., là nhân viên quản lý, bảo vệ rừng cùng tang vật (Ảnh: Công an xã Đăk Pék).

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang N.X.N. (SN 1983), N.X.T. (SN 1983), Đ.V.L. (SN 1997), cùng trú tại xã Đăk Pék, đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Cả ba đối tượng thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy đều dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ bộ dụng cụ sử dụng chất ma túy.

Mở rộng điều tra, L. khai nhận mua ma túy từ N.A.T. (SN 1992, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi), là nhân viên quản lý bảo vệ rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, xã Đăk Pék.

Khám xét nơi làm việc của N.A.T., lực lượng chức năng thu giữ 6 gói nilon chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. T. khai nhận số tang vật trên là ma túy.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.