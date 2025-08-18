CSGT phát hiện nam thanh niên tàng trữ ma túy trên phố Hồ Tùng Mậu

Sáng 18/8, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) vừa phát hiện một nam thanh niên có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Phú Diễn.

Theo đó, khoảng 15h ngày 16/8, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 do Đại úy Trần Anh Tiệp làm tổ trưởng, tổ chức tuần tra trên đường Hồ Tùng Mậu. Khi đến khu vực trước ngõ 20 Hồ Tùng Mậu thì phát hiện một nam thanh niên đi từ trong ngõ ra có biểu hiện nghi vấn nên tiếp cận kiểm tra.

Đối tượng S. thời điểm bị CSGT phát hiện (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi quần bên phải của người này có 1 vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long, bên trong chứa 2 túi nilon màu trắng (kích thước 2x2cm) có tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá.

Theo cảnh sát, danh tính đối tượng được xác định là C.N.S. (SN 1994, trú tại xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ). Đấu tranh tại chỗ, S. khai nhận số tang vật trên là ma túy đá, vừa mua với giá 500.000 đồng từ một đối tượng trên mạng xã hội để sử dụng.

Tổ công tác đã đưa đối tượng, tang vật cùng phương tiện về công an phường sở tại để bàn giao, xử lý theo quy định.