Từ vụ xe tải tông cán bộ CSGT tử vong, Cục CSGT đưa ra khuyến cáo

Chiều 4/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vào lúc 11h35 cùng ngày, tại km143+350, quốc lộ 1B thuộc tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên, xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong.

Theo Cục CSGT, trong số các nạn nhân tử vong có một cán bộ CSGT.

"Một lần nữa cho thấy sự cẩu thả, coi thường pháp luật của tài xế xe tải trong việc điều khiển phương tiện. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ", vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Phương Vỹ).

Theo Cục CSGT, lực lượng CSGT đang tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó thực hiện đồng bộ trong toàn quốc việc kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn, phương tiện vận tải hàng hoá, vi phạm của học sinh, sinh viên.

Qua kiểm tra, Cục CSGT nhận thấy có rất nhiều hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông mỗi ngày.

Cụ thể, về nồng độ cồn có từ 2.700 đến 5.000 trường hợp vi phạm mỗi ngày; xe vận tải vi phạm có từ 700 đến 1.000 trường hợp mỗi ngày; học sinh và phụ huynh vi phạm giao thông mỗi ngày có từ 700 trường hợp;...

Lực lượng CSGT xử lý các trường hợp xe bồn, xe tải vi phạm ở Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

"Cá biệt xuất hiện nhiều chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải bất chấp quy định của pháp luật để chở quá tải, cơi nới thành thùng xe, chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ, bất tuân quy tắc giao thông. Thậm chí nhiều đối tượng gây sức ép, cản trở chống người thi hành công vụ", vị đại diện Cục CSGT cho hay.

Cũng theo Cục CSGT, việc các tài xế điều khiển xe ben, xe tải có kích thước dài mà lái xe không kiểm soát tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước, không chú ý quan sát khi chuyển hướng… gây mất an toàn, tai nạn giao thông là điều không thể chấp nhận được.

Nhà chức trách cho biết, Cục CSGT sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT tập trung xử lý nghiêm những vi phạm của lái xe kinh doanh vận tải, để tạo được thói quen nề nếp và ý thức được việc hành nghề lái xe phải có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.