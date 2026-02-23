Công an xác minh video bé gái bị ném gạch đá trúng đầu trong khu sinh thái

Ngày 23/2, lãnh đạo xã Vĩnh Hậu (Cà Mau) xác nhận công an đang xác minh vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 20/2 (mùng 4 Tết), khiến một bé gái 11 tuổi bị thương.

Trước đó, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai nhóm người được cho là mâu thuẫn tại một quán ăn uống sinh thái trên địa bàn xã Vĩnh Hậu.

Trong clip, một người đàn ông cầm vật giống gạch hoặc đá định ném về phía đối phương. Một bé gái đứng cạnh đã kêu "cha" và kéo người đàn ông này lại. Bất ngờ, bé gái bị một vật cứng ném trúng đầu, ngã xuống đất.

Hình ảnh vụ việc xảy ra được một trang mạng xã hội đăng tải (Ảnh chụp lại từ clip).

Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng xã Vĩnh Hậu, vào chiều 20/2, anh K. (ngụ Cà Mau) cùng con gái tên A. (11 tuổi) và một số người bạn đến vui chơi tại khu sinh thái V.N.T.. Khi anh K. đang yêu cầu chủ quán tính tiền để ra về thì xảy ra cự cãi với một nhóm khách khác.

Hai bên sau đó đã lời qua tiếng lại và dùng gạch, đá ném nhau, khiến cháu A. bị trúng vùng đầu.

Sau vụ việc, cả hai nhóm đã rời đi. Cháu A. được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhóm đối tượng nghi gây ra thương tích cho cháu A. cũng rời đi cùng thời điểm trên một ô tô mang biển kiểm soát TPHCM.

Công an đang tiếp tục xác minh vụ việc và những người liên quan để làm rõ.