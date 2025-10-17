Công an truy tìm tài xế ô tô bỏ trốn sau vụ tai nạn chết người

Ngày 17/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đang truy tìm tài xế ô tô trong vụ va chạm giao thông khiến một người tử vong.

Trước đó khoảng 22h40 ngày 12/10, tại tuyến Tỉnh lộ 9 đoạn qua địa bàn thôn 13, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô và xe máy khiến một người tử vong.

Chiếc ô tô màu trắng có liên quan đến vụ tai nạn giao thông chết người nhưng tài xế đã rời khỏi hiện trường (Ảnh: Cắt từ clip).

Vào thời điểm trên, ông N.H. (55 tuổi, trú tại xã Krong Bông) điều khiển xe máy đã xảy ra va chạm với một ô tô 4 chỗ màu trắng (chưa rõ biển kiểm soát và tài xế). Vụ tai nạn khiến ông H. tử vong còn tài xế ô tô đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Bước đầu công an xác định, chiếc ô tô có liên quan đến vụ tai nạn mang nhãn hiệu KIA, màu trắng, bị hư hỏng một số bộ phận cản trước bên trái.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk truy tìm tài xế ô tô và phát thông báo rộng rãi, yêu cầu người này đến trụ sở công an trình diện.