Công an TPHCM tìm người bị chiếm đoạt tiền từ tài khoản MBBank

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang điều tra vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank), Chi nhánh Sở Giao dịch 2, phường Cầu Ông Lãnh.

Theo cảnh sát, vụ án xảy ra vào ngày 22/9/2017, do đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng số 723010219002 mang tên Bùi Văn Đông, mở tại MBBank - chi nhánh Đồng Nai, để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Công an thông báo tìm nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản (Ảnh minh họa).

Để phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhà chức trách thông báo cho các tổ chức, cá nhân đã bị chiếm đoạt tài sản khi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên Bùi Văn Đông như trên, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, tại số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, hoặc gọi vào số 0904.356.978, gặp điều tra viên Hoàng Việt Tiến để được giải quyết theo quy định của pháp luật.