Thủ đoạn của nhóm lừa đảo với các nạn nhân chuyển tiền nhầm

Ngày 20/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang điều tra vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, do Lê Thanh Vũ (SN 1987), Lương Công Hay (SN 1995), cùng trú xã Duy Xuyên, Đà Nẵng và đồng bọn thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6 đến tháng 12/2025, nhóm đối tượng này đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội với các nickname như “Tâm Nguyễn”, “Phạm Tuấn”, “Dế TK”, “Hải Bình”, “Hải Trần” để tìm kiếm các bài viết liên quan đến MoMo, Zalopay, giao dịch chuyển nhầm tiền và các lỗi phát sinh khi sử dụng tài khoản ngân hàng.

Đối tượng Lê Thanh Vũ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau khi xác định được số điện thoại và kiểm tra việc sử dụng ví điện tử MoMo, Zalopay của nạn nhân, nhóm đối tượng sẽ đóng giả người nhận nhầm tiền hoặc nhân viên ngân hàng. Chúng đưa ra các thông tin gian dối để lừa nạn nhân tin tưởng, sau đó yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng còn yêu cầu bị hại liên kết tài khoản ngân hàng vào MoMo, Zalopay và cung cấp mã OTP. Khi có được mã OTP, chúng nhanh chóng đăng nhập, kiểm soát và chiếm đoạt quyền quản lý các ví điện tử của nạn nhân. Cuối cùng, chúng thực hiện lệnh chuyển tiền về tài khoản ngân hàng của mình để chiếm đoạt, chia nhau tiêu xài.

Qua điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng xác định nhóm đối tượng đã sử dụng tổng cộng 5 tài khoản ngân hàng và ví điện tử để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo ai là nạn nhân của hình thức lừa đảo tương tự, hãy liên hệ với đơn vị để trình báo, phối hợp điều tra.