Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, bé gái 8 tuổi tử vong

Ngày 2/12, Công an xã Vĩnh Lộc đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Trước đó, khoảng 1h cùng ngày, người dân phát hiện cột khói bốc lên tại căn nhà 1 trệt, 1 lầu nằm trong hẻm trên đường Liên ấp 2-6, xã Vĩnh Lộc. Đến kiểm tra, họ phát hiện đám cháy bùng phát từ bên trong căn nhà.

Đám cháy bùng phát tại căn nhà 1 trệt, 1 lầu ở xã Vĩnh Lộc làm bé gái 8 tuổi tử vong (Ảnh: Văn Minh).

Thời điểm trên, một số người dân tìm cách dập lửa, giải cứu người mắc kẹt. “Người lớn và trẻ em bên trong căn nhà đã kịp chạy ra ngoài nhưng đều bị bỏng. Riêng bé gái 8 tuổi bị kẹt lại trong căn phòng ở tầng một", người dân khu vực kể lại.

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc xác nhận, thời điểm xảy ra cháy bên trong căn nhà có 4 người. Vụ cháy khiến bé gái 8 tuổi tử vong, ba người bị thương (gồm hai người lớn và một bé gái 10 tuổi) đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc đã lập đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình và các nạn nhân bị thương.