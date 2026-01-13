Triệu tập gần 20 người trong vụ hỗn chiến ở TPHCM

Ngày 13/1, Công an TPHCM thông tin về vụ hỗn chiến giữa hàng chục thanh niên trên đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng.

Theo cảnh sát, rạng sáng 12/1, hai nhóm thanh niên mang theo hung khí rượt đuổi, đánh nhau trên đường phố, gây mất an ninh trật tự, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe người dân và người tham gia giao thông.

Nhóm người hỗn chiến náo loạn đường phố ở TPHCM (Ảnh: Tùng Lâm).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an Phường Chánh Hưng và đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức truy xét các đối tượng liên quan.

Đến nay, công an đã triệu tập 19 đối tượng về làm việc. Bước đầu, cảnh sát xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong giao tiếp ứng xử giữa Nguyễn Quốc Thắng (còn gọi là Năm Heo, SN 2006, ngụ phường Chánh Hưng) và L.T.H. (SN 2013, ngụ phường Chánh Hưng).

Sau đó, các đối tượng đã lôi kéo thêm nhiều thanh niên khác, chuẩn bị mã tấu, dao, rựa, ba chĩa, chở nhau trên nhiều xe máy, di chuyển qua nhiều tuyến đường đông dân cư trong đêm khuya.

Khi đến khu vực chân cầu Kênh Xáng, hai nhóm đã lao vào hỗn chiến, sử dụng hung khí truy đuổi, chém nhau trên cầu và khu vực xung quanh đường Dương Bá Trạc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của từng đối tượng, củng cố chứng cứ, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, nhà chức trách kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng đến cơ quan công an trình diện, khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Công an TPHCM đề nghị người dân, nhất là thanh, thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia tụ tập, sử dụng hung khí đánh nhau.

Đối với gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương, cơ quan điều tra đề nghị cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện lệch chuẩn, bạo lực. Khi phát hiện các nhóm thanh niên tụ tập, mang theo hung khí hoặc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, người dân cần nhanh chóng thông báo cho công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.