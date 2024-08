Giám đốc công ty bị khởi tố vì xả thải trái phép ở Long An

Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Quốc Cường, Giám đốc Công ty TNHH An Hưng Nông, để điều tra về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Khoảng 16h15 ngày 29/5, Công an tỉnh Long An phát hiện 3 xe tải chở rác của Công ty TNHH DTH Môi Trường Xanh (Công ty Môi Trường Xanh) vận chuyển chất thải hữu cơ là vỏ, hạt trái cây đến chi nhánh của Công ty TNHH An Hưng Nông (Công ty An Hưng Nông) tại ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa.

Bên trong khu vực xả thải của Công ty An Hưng Nông (Ảnh: H.M.).

Tài xế khai rác thải trên được chở đến đổ tại Công ty An Hưng Nông. Tiếp tục kiểm tra bên trong công ty này, lực lượng chức năng phát hiện khối lượng lớn rác hữu cơ là vỏ, hạt trái cây được đổ ở khu đất trống phía sau nhà máy sản xuất phân bón.

Lượng lớn nước thải từ bãi rác này không được xử lý, chảy thẳng ra kênh La Khoa và đất, ruộng của người dân xung quanh, gây ô nhiễm môi trường.

Công an xác định Trần Quốc Cường là Giám đốc Công ty An Hưng Nông. Theo hồ sơ, từ năm 2021 đến tháng 5/2024, Công ty An Hưng Nông ký hợp đồng xử lý chất thải hữu cơ với nhiều công ty nông sản ở trong và ngoài tỉnh, trong khi công ty này không có chức năng xử lý chất thải.

Quá trình hoạt động, Công ty An Hưng Nông nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đổ, thải chất thải rắn thông thường ra môi trường; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường…

Kiểm tra nhà máy sản xuất phân bón - chi nhánh của Công ty An Hưng Nông, công an xác định tổng khối lượng rác ở nơi này thải trái phép ra môi trường khoảng 4.000 tấn.

Công an tỉnh Long An xác định, hành vi của ông Trần Quốc Cường có dấu hiệu của tội Gây ô nhiễm môi trường, nên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.