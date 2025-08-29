Công an thông tin vụ khám xét dinh thự và công ty của ông Cao Tiến Đoan

Khuya 28/8, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin về việc cảnh sát xuất hiện tại dinh thự và trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, tối 28/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với ông Cao Tiến Đoan (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Ông Đoan là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, có địa chỉ trụ sở đặt tại số 01A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, lý do khám xét là vì cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan.

Quá trình điều tra xác định ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221, Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát xuất hiện tại dinh thự Thành An của ông Đoan (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, tối 28/8, nhiều cảnh sát xuất hiện tại khu dinh thự Thành An, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là khu dinh thự của ông Cao Tiến Đoan, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á.

Cùng thời điểm này, lực lượng cảnh sát cơ động cũng xuất hiện tại trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, nằm trên tuyến đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Cao Tiến Đoan là "ông bầu" Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa. Ông Đoan đang giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Công ty của ông Đoan chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Sự việc cảnh sát xuất hiện tại dinh thự của ông Đoan đã thu hút đông đảo người dân địa phương đứng xem.