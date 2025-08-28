Bắt trùm băng nhóm giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo hơn 200 tỷ đồng

Ngày 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị phá thành công chuyên án, bắt giữ Lê Minh Dũng (SN 1992, trú tại tỉnh Thanh Hóa) - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, cầm đầu băng nhóm lừa đảo giả danh cán bộ tư pháp chiếm đoạt tài sản ở nhiều tỉnh, thành.

Tháng 2/2024, Công an tỉnh Nghệ An từng triệt phá đường dây do Dũng điều hành, bắt giữ khoảng 80 đối tượng giả danh công an, kiểm sát viên gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.

Đối tượng Dũng (X) bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ (Ảnh: Văn Hậu).

Sau khi đồng bọn sa lưới, Dũng bỏ trốn sang Campuchia, cấu kết với người nước ngoài tiếp tục điều hành các công ty lừa đảo xuyên quốc gia.

Ngày 24/10/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Lê Minh Dũng. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, các tổ công tác kiên trì bám sát, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Ngày 22/8, Dũng bị bắt tại một đặc khu kinh tế ở Campuchia và bị áp giải về Việt Nam.

Đối tượng Lê Minh Dũng cầm đầu băng nhóm giả danh cán bộ tư pháp để lừa đảo (Ảnh: Văn Hậu).

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt này khẳng định quyết tâm của Công an tỉnh Nghệ An trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, ngăn chặn các đường dây lừa đảo xuyên biên giới, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý theo quy định pháp luật.