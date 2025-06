Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ khám xét nhà "đại ca giang hồ"

Chiều 29/6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin về vụ việc khám xét nhà “đại ca giang hồ” Nguyễn Văn Vi (SN 1981), biệt danh là Vi "Ngộ”, trú tại số nhà 130, phố Đào Duy Từ, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.

Theo cơ quan công an, việc khám xét nhà nhằm đấu tranh, trấn áp băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Vi "Ngộ" cầm đầu.

Lực lượng công an khám xét nhà ở và nơi làm việc của Nguyễn Văn Vi (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Bước đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập, làm việc với Nguyễn Văn Vi và một số đối tượng có liên quan đến hành vi phạm tội.

Đồng thời, cảnh sát cũng khám xét khẩn cấp nơi ở và các công ty mà Vi đứng tên hoặc góp cổ phần tại các phường: Lam Sơn, Ba Đình, Đông Vệ, Rừng Thông (thành phố Thanh Hóa) và thị trấn Vân Du (huyện Thạch Thành).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng trong băng nhóm tội phạm.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, sáng 29/6, hàng trăm cảnh sát thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt khám xét nhà ở và nơi làm việc của Nguyễn Văn Vi tại phố Đào Duy Từ (phường Ba Đình) và phố Lê Hữu Lập (phường Lam Sơn).

Lực lượng công an thu thập tài liệu liên quan đến vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ngoài ra, cảnh sát còn khám xét nhiều căn nhà của các đối tượng liên quan khác tại các phường Đông Vệ, Rừng Thông (thành phố Thanh Hóa) và thị trấn Vân Du (huyện Thạch Thành).

Vi "Ngộ” nổi tiếng trong giới giang hồ Thanh Hóa, là ông trùm cầm đầu nhóm chuyên đòi nợ thuê, bảo kê và cho vay nặng lãi. Tên tuổi của Vi trong giới xã hội đen không thua kém gì Nguyễn Anh Tuấn - tức Tuấn "Thần Đèn".

Điển hình, vào tháng 11/2007, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một sới bạc do Nguyễn Văn Vi tổ chức. Tại chiếu bạc, công an đã bắt giữ 20 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Sau đó, Vi bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định truy nã. Đến tháng 2/2010, Nguyễn Văn Vi ra đầu thú.

Căn nhà số 130, phố Đào Duy Từ, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa - nơi cảnh sát phong tỏa và khám xét sáng 29/6 (Ảnh: Khôi Nguyên).

Tháng 7/2010, Tòa án nhân dân huyện Hà Trung mở phiên tòa xét xử vụ án. Tuy nhiên, tại phiên tòa, Vi có biểu hiện bất thường về tâm thần. Theo đề nghị của gia đình bị cáo, tòa đã phải tạm đình chỉ phiên tòa.

Từ tháng 2 đến tháng 5/2012, Tòa án nhân dân huyện Hà Trung nhiều lần đưa vụ án ra xét xử, nhưng Nguyễn Văn Vi đều xuất trình hồ sơ và bệnh án đang điều trị tâm thần tại các cơ sở y tế từ Trung ương đến địa phương.

Gần đây, Vi "Ngộ” cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, khi thường xuyên chia sẻ về khối tài sản lớn gồm nhà cửa, trang trại và các mối quan hệ xã hội.