Đang tại ngoại lại bị bắt vì vào tiệm vàng cướp tiền

Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Khúc Văn Thanh (SN 2008, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, 9h30 ngày 9/10, Thanh đến một tiệm vàng ở xã Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) và gặp chị P.L.L.A. đang đứng bán hàng.

Khúc Văn Thanh tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Thanh yêu cầu chị A. cho rút 63 triệu đồng tiền mặt và sẽ chuyển khoản lại. Tin tưởng, Chị A. đưa số tài khoản của tiệm vàng cho Thanh.

Tuy nhiên, Thanh chỉ chuyển vào tài khoản 63.100 đồng và nhanh chóng giật lấy 63 triệu đồng của chị A. rồi chạy ra xe tẩu thoát.

Sau đó, người phụ nữ đến Công an xã Mỹ Quí trình báo vụ việc.

Qua công tác truy xét, xác minh, đến 13h25 cùng ngày, cảnh sát đã bắt được Thanh tại xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long. Nam thanh niên thừa nhận do không có tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài ra, Thanh còn khai hồi tháng 8, với thủ đoạn tương tự đã thực hiện một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Khi đang trong quá trình tại ngoại, Thanh tiếp tục phạm tội.