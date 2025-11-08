Ba người tử vong trong căn nhà trọ ở Đồng Tháp

Chiều 8/11, Công an tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, nhằm làm rõ nguyên nhân cái chết của 3 người trong một phòng trọ tại xã Tân Hương.

Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc 7h15 cùng ngày, chị Hà, chủ một vựa dừa tại xã Tân Hương, không thấy chị T.T.L.T. (45 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, An Giang), người làm thuê cho vựa dừa của mình, đến làm việc. Chị Hà đã cố gắng liên lạc qua điện thoại nhưng không thành công.

Hơn hai giờ sau, lo lắng về sự vắng mặt bất thường, chị Hà đã tìm đến phòng trọ của chị T. tại xã Tân Hương. Tại đây, chị Hà phát hiện cửa rào phòng trọ đều bị khóa trái. Dù đã gọi nhiều lần nhưng không có ai trả lời, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, chị Hà đã gọi chủ nhà trọ đến kiểm tra.

Khi chủ nhà trọ mở cửa phát hiện, 3 thi thể nằm trong phòng trọ. Các nạn nhân được xác định là chị T., anh N.V.K. (41 tuổi, ngụ xã Hòa Long, Đồng Tháp) và con gái của chị T. tên Th. (11 tuổi). Bên trong phòng, mùi xăng nồng nặc.

Ngay sau đó, chị Hà và chủ nhà trọ đã nhanh chóng trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Hương đã lập tức phong tỏa hiện trường và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Tháp để tiến hành điều tra vụ việc một cách khẩn trương.

Được biết, chị T. và anh K. đã sinh sống với nhau như vợ chồng tại căn phòng trọ nói trên.