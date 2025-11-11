Nguyên nhân 3 người tử vong trong căn phòng trọ ở Đồng Tháp

Liên quan vụ ba người tử vong trong căn nhà trọ ở Đồng Tháp, ngày 11/11, cơ quan chức năng tỉnh này đã xác định nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.

Hiện trường vụ việc tang thương (Ảnh: CTV).

Theo đó, bước đầu cơ quan tố tụng của tỉnh Đồng Tháp xác định nguyên nhân tử vong của anh N.V.K. (41 tuổi, ngụ xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) là do suy hô hấp cấp, suy tim cấp, phù phổi cấp. Chị T.T.L.T. (45 tuổi, ngụ xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp) chết vì ngưng hô hấp, tuần hoàn cấp do bị siết cổ. Cháu N.N.B.T. (12 tuổi) tử vong do ngưng hô hấp, tuần hoàn cấp.

Thời điểm được phát hiện, cả 3 người đã tử vong trên dưới 24 giờ; phải chờ kết quả xét nghiệm vi thể, độc chất để bổ sung kết luận.

Như Dân trí đã đưa tin, lúc 7h15 ngày 8/11, chị Hà, chủ một vựa dừa tại xã Tân Hương, không thấy chị T., người làm thuê, đến làm việc. Chị Hà đã cố gắng liên lạc qua điện thoại nhưng không thành công.

Hơn hai giờ sau, lo lắng về sự vắng mặt bất thường của chị T., chị Hà đã tìm đến phòng trọ của chị T. tại xã Tân Hương. Tại đây, chị Hà thấy cổng phòng trọ bị khóa trái. Gọi nhiều lần không có ai trả lời, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, chị Hà đã gọi chủ nhà trọ đến kiểm tra.

Chủ nhà trọ leo tường rào vào bên trong, dùng búa mở ổ khóa cổng và đập vỡ cửa kính phòng trọ thì thấy cửa phòng bị móc ổ khóa bên trong. Sau khi vào được trong phòng, người dân phát hiện chị T., anh K. và cháu T. đều đã tử vong; trong phòng nồng nặc mùi xăng.

Được biết chị T. và anh K. sống với nhau như vợ chồng tại phòng trọ trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp và VKSND cùng cấp đang tiếp tục điều tra vụ việc.