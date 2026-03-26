Công an thông tin về vụ nổ bồn axit làm hai công nhân tử vong ở Lâm Đồng

Ngày 26/3, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, đơn vị này đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ nổ bồn axit làm hai công nhân tử vong hồi tháng 11/2025.

Việc không khởi tố vụ án được thực hiện sau khi Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm và căn cứ Điều 157, Điều 36 và Điều 158 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ nổ hồi tháng 11/2025 (Ảnh: Khánh Hồng).

Vụ nổ bồn axit xảy ra vào ngày 9/11/2025 tại Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm, đóng tại xã Bảo Lâm 1, Lâm Đồng. Theo đó, khi kiểm tra lò đốt axit tại nhà máy, anh Nguyễn Hữu Tùng (29 tuổi) phát hiện khí axit rò rỉ trên nắp hai bồn chứa CH906 và CH911 nên đã báo cáo vụ việc với các bộ phận liên quan.

Quản lý của khu sản xuất sau đó chấp thuận phương án dùng mỏ lết, cờ lê để tháo lắp, thay bu lông, xử lý sự cố.

Nhà máy xảy ra vụ nổ làm hai người tử vong (Ảnh: Khánh Hồng).

Trong lúc làm việc, anh Tùng cùng Hà Duy Khánh (28 tuổi) phát hiện 4 bu lông trên bồn CH911 bị rỉ sét nên không thực hiện tháo lắp theo phương án ban đầu mà dùng máy mài cầm tay để cắt bu lông. Việc này dẫn đến phát sinh tia lửa, làm bồn axit phát nổ.

Tai nạn làm hai công nhân tử vong. Sau khi xảy ra vụ việc, Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm đã thăm hỏi, động viên, bồi thường tai nạn lao động cho gia đình hai nạn nhân, mỗi gia đình hơn 1 tỷ đồng.