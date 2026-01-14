Nam công nhân tử vong tại mỏ đá ờ Lâm Đồng
(Dân trí) - Khi đến mỏ đá, người dân phát hiện nam công nhân nằm ở khu vực có độ sâu 20m so với vị trí làm việc ban đầu. Người này được chuyển đi cấp cứu, nhưng đã tử vong.
Ngày 14/1, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan, xác minh vụ việc người đàn ông tử vong tại mỏ đá Phong Phú, thuộc thôn 1, xã Tuy Phong.
Thông tin ban đầu, vào 11h15 ngày 13/1, ông Nguyễn Chí Công (SN 1988, trú tại tỉnh Phú Thọ), đang làm việc tại mỏ đá thì xảy ra tai nạn. Những người làm trong mỏ đá đến nơi, phát hiện nam công nhân nằm ở khu vực có độ sâu 20m so với vị trí người này làm việc ban đầu.
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng tử vong vào 16h10 cùng ngày.
Nhận tin báo, Công an xã Tuy Phong, Công an tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc.