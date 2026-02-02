Công an thông tin hướng xử lý 3 đối tượng đuổi đánh du khách nước ngoài

Chiều 2/2, Thượng tá Đào Xuân Trường, Trưởng Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Đoàn Anh Quốc (23 tuổi), Nguyễn Thành Đạt (38 tuổi) và Huỳnh Thanh Danh (27 tuổi), cùng trú tỉnh Khánh Hòa, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đây là nhóm nghi phạm liên quan vụ dùng hung khí tấn công 4 du khách nước ngoài, gây xôn xao dư luận tại địa phương.

Du khách nước ngoài bị một số đối tượng ở Nha Trang đuổi đánh bằng hung khí (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Thượng tá Trường, ngoài hành vi gây rối trật tự công cộng, Công an phường Nha Trang đã làm việc với các bị hại để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý 3 nghi phạm về các hành vi khác theo quy định pháp luật.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, sáng 30/1, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh xô xát xảy ra vào ban đêm trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang.

Trong clip, nhóm khoảng 5 người, gồm cả nam và nữ, cầm gậy, thanh sắt tấn công nhóm du khách nước ngoài. Dù các du khách đã bỏ chạy, nhóm đối tượng vẫn cầm hung khí truy đuổi, đánh liên tiếp. Vụ việc được người dân quay lại, chia sẻ lên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nha Trang đã vào cuộc điều tra. Đến trưa và chiều 30/1, các đối tượng Đoàn Anh Quốc, Nguyễn Thành Đạt và Huỳnh Thanh Danh lần lượt được mời về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn xảy ra vào rạng sáng 27/1, cả 3 đã dùng cây sắt, gậy bi-a và gậy gỗ để tấn công 4 người nước ngoài. Khi thấy các nạn nhân bỏ chạy, nhóm của Quốc quay về nơi làm việc, tiếp tục kinh doanh bình thường.