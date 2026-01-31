Vụ nhóm du khách nước ngoài bị đuổi đánh: Bắt 3 đối tượng

Ngày 31/1, Thượng tá Đào Xuân Trường, Trưởng Công an phường Nha Trang, cho biết đơn vị đã bắt giữ Đoàn Anh Quốc (23 tuổi), Nguyễn Thành Đạt (38 tuổi) và Huỳnh Thanh Danh (27 tuổi), cùng trú tỉnh Khánh Hòa, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo công an, qua nắm bắt thông tin trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài 24 giây ghi lại cảnh một nhóm thanh niên người Việt Nam dùng hung khí rượt đuổi, đánh nhóm người nước ngoài trên đường phố.

Du khách nước ngoài bị đuổi đánh bằng hung khí (Ảnh: Cắt từ clip).

Vào cuộc xác minh, công an xác định vụ việc xảy ra trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 30/1, lực lượng chức năng đã lần lượt mời 3 đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vụ xô xát xảy ra vào hơn 4h ngày 27/1. Thời điểm này, có 4 du khách nước ngoài ngồi chơi tại khu vực phía trước, bên trái quán Q'Bar, số 104 Nguyễn Thiện Thuật. Nhóm này xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với một người nước ngoài khác.

Thấy vậy, Nguyễn Thành Đạt, đang làm việc ở quán Q'Bar, đến can ngăn nhưng bị một trong số 4 du khách đánh.

Chứng kiến sự việc, Đoàn Anh Quốc lấy gậy bi-a, gậy gỗ và một cây sắt từ trong quán ra. Quốc đưa cây sắt cho Huỳnh Thanh Danh cầm, còn Quốc cầm gậy bi-a, Đạt cầm gậy gỗ.

Sau đó, cả nhóm đã đuổi đánh 4 người nước ngoài từ trước quán Q’Bar ra giữa đường Nguyễn Thiện Thuật. Thấy 4 người nước ngoài đã bỏ chạy. Nhóm của Quốc quay về quán tiếp tục kinh doanh bình thường.

Công an đang tìm 4 du khách nước ngoài bị đánh để củng cố hồ sơ xử lý 3 đối tượng theo quy định.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh xô xát xảy ra trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang vào ban đêm.

Trong clip, nhóm khoảng 5 người, gồm cả nam và nữ, cầm gậy và cây sắt tấn công nhóm du khách nước ngoài. Dù các du khách đã bỏ chạy, nhóm đối tượng vẫn cầm hung khí truy đuổi, đánh liên tiếp. Vụ việc được người dân quay video chia sẻ lên mạng xã hội.