Công an thật can ngăn, người phụ nữ vẫn đòi chuyển tiền cho công an dỏm

Ngày 9/9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, mới đây Công an xã Vũ Quý đã giúp người dân thoát khỏi bẫy lừa đảo giả danh cán bộ công an nhằm chiếm đoạt số tiền 120 triệu đồng.

Công an xã Vũ Quý vận động, giải thích cho bà L. hiểu, tránh rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo cảnh sát, chiều 4/9, bà N.T.L. (SN 1953), trú xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên, nhận được một cuộc điện thoại của một người xưng là cán bộ công an yêu cầu bà phải chuyển 120 triệu đồng để thực hiện thủ tục cấp lại tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, nếu không sẽ bị thu hồi mã định danh, tất cả tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng của bà sẽ bị vô hiệu hoá.

Đồng thời, đối tượng yêu cầu bà L. không được báo cho bất cứ ai, nếu để người khác biết sẽ không cấp lại tài khoản VNeID...

Lo lắng, bà N.T.L. mang theo 120 triệu đồng đến trụ sở Công an xã Vũ Quý và đề nghị cán bộ công an xã hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản của người xưng là cán bộ công an.

Tiếp nhận tin báo, nhận định đây là thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, Công an xã Vũ Quý động viên bà L. không thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết, bà L. vẫn nhất quyết đòi chuyển tiền.

Cán bộ công an xã Vũ Quý kiên trì động viên, giải thích cho bà L. hiểu về những thủ đoạn của đối tượng lừa đảo. Mặt khác Công an xã Vũ Quý đã liên hệ người thân đưa bà đến ngân hàng gửi tiết kiệm số tiền trên, tránh để bà tiếp tục tự ý thực hiện giao dịch chuyển tiền cho đối tượng xấu.