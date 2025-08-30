Người phụ nữ Hưng Yên suýt mất 600 triệu đồng vì tin lời kẻ lừa đảo

Ngày 30/8, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, Công an xã Thái Thụy vừa ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chuyển tiền 600 triệu đồng qua mạng xã hội.

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 29/8, bà B.T.Q. (61 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên) đến Ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Thụy để thực hiện giao dịch chuyển khoản 600 triệu đồng đến số tài khoản 1025352965 mang tên Trần Văn Chi, mở tại ngân hàng SHB. Lý do là để “mua hàng và thiết bị”.

Công an xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên, tuyên truyền, giải thích cho bà B.T.Q. (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã báo tin cho Công an xã Thái Thụy. Nhận tin báo, tổ công tác Công an xã Thái Thụy đã đến điểm giao dịch để xác minh vụ việc.

Qua trao đổi, bà B.T.Q. cho biết trước đó bà từng mua các mặt hàng như quạt điện và bếp từ “giá 0 đồng” qua mạng, chỉ thanh toán 30.000 đồng tiền phí vận chuyển.

Sau đó, bà Q. được một người lạ kết bạn qua Zalo, tự xưng là “Tuấn Đạt” (số điện thoại 0925692496), hứa hẹn sẽ giúp bà mua hàng và nhận được lợi nhuận cao nếu chuyển tiền trước để đặt cọc.

Tổ công tác Công an xã Thái Thụy đã tuyên truyền, giải thích cho bà Q. biết đây là hành vi lừa đảo. Sau khi được tuyên truyền, bà Q. quyết định dừng giao dịch chuyển tiền.

Cảnh sát nhận định, đây là thủ đoạn lừa đảo khá tinh vi, khi đối tượng giả danh người quen hoặc tổ chức uy tín nhằm tạo niềm tin, từ đó dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền qua các lý do như mua hàng giá rẻ, đầu tư sinh lời hoặc nhận thưởng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các mối quan hệ trên mạng xã hội. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như số tài khoản ngân hàng, mã OTP, số căn cước hay mật khẩu cho người lạ.