Người đàn ông suýt mất tiền từ cuộc gọi của người tự xưng công an

Công an Quảng Ninh cho biết, khoảng 10h ngày 20/7, ông N.V.T. (SN 1956, trú tại thôn Quảng Chính 9, xã Quảng Hà, Quảng Ninh) nhận cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là cán bộ công an, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và số tài khoản để “phục vụ điều tra vụ án rửa tiền”.

Đối tượng đe dọa nếu không chuyển tiền vào “tài khoản kiểm tra” sẽ bị phong tỏa tài khoản và truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an xã Quảng Hà tuyên truyền cho ông N.V.T. liên quan đến lừa đảo qua mạng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong lúc chuẩn bị ra ngân hàng thực hiện giao dịch, ông T. được người thân phát hiện, ngăn chặn và báo cho Công an xã Quảng Hà.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt, trấn an tinh thần nạn nhân, xác minh sự việc và xác định đây là thủ đoạn lừa đảo mạo danh lực lượng chức năng. Công an khuyến cáo ông T. không thực hiện bất kỳ giao dịch nào, đồng thời tuyên truyền trong gia đình, khu dân cư để nâng cao cảnh giác.

Qua vụ việc, Công an xã Quảng Hà tiếp tục khuyến cáo người dân không cung cấp mã OTP, số tài khoản hay thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, mạng xã hội; khi nhận cuộc gọi liên quan đến “điều tra, truy thu, lệnh bắt…” cần bình tĩnh, liên hệ ngay cơ quan công an để xác minh, xử lý.