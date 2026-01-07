"Ông trùm" sản xuất sữa giả Hiup bị đề nghị 25-28 năm tù

Sáng 7/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 18 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán sữa giả xảy ra tại Công ty Z Holding và các doanh nghiệp trong “hệ sinh thái” này.

Bước vào phần tranh luận, đại diện VKSND TP Hà Nội đưa ra mức đề nghị án đối với các bị cáo.

Trong đó, Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Z Holding) bị đề nghị từ 15 năm đến 16 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; từ 7 năm đến 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, từ 3 năm đến 4 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là từ 25 năm đến 28 năm tù.

Các Phó tổng giám đốc gồm: Nguyễn Văn Minh bị đề nghị phạt 13-14 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, 7-8 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, 3-4 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hợp hình phạt chung 23-26 năm tù;

La Khắc Minh 11-12 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, 7-8 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, 3-4 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là 21-24 năm tù;

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Phùng Nam).

Nguyễn Thị Thu Hiền bị đề nghị phạt 5-6 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, 12 tháng-18 tháng tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình từ 6 năm đến 7 năm 6 tháng tù;

Trần Hải Bình bị đề nghị xử phạt 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Thị Bích Phương (Phó hệ thống bán hàng Alama) 6-7 năm tù về tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm;

Cùng tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, VKS đề nghị phạt Nguyễn Quốc Vương (Trưởng ban Tài chính) 5-6 năm tù; Hoàng Thị Hiền (Trưởng ban Kế toán) 6-7 năm tù; Lê Thị Bích Phương (Trưởng nhóm Kế toán thuế) 2-3 năm tù; Vũ Thị Nguyệt (cựu Trưởng phòng Phòng Kế toán 2) 2-3 năm tù; Trương Hoài Thu (nhân viên kế toán) từ 18 tháng đến 24 tháng tù.

Hà Thị Vượng (Trưởng phòng Kế toán 3) và Lê Thị Hà (cựu Trưởng phòng Phòng Kế toán 2) cùng bị đề nghị phạt từ 12 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Lê Văn Duyên (cổ đông tại Công ty Nature Made) bị đề nghị phạt 5-6 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, từ 12 tháng đến 18 tháng tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt chung từ 6 năm đến 7 năm 6 tháng tù.

Phạm Duy Tân (Giám đốc sản xuất Công ty Nature Made) bị đề nghị phạt từ 7 năm đến 8 năm tù về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm; Trần Xuân Chiến (Giám đốc Công ty trách nhiệm Kinh doanh và Công nghệ Alama Việt Nam) từ 7 năm đến 8 năm tù về tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Hai bị cáo thuộc Công ty One Group là Nguyễn Văn Phòng (giám đốc) và Trịnh Anh Tùng (cổ đông) cùng mức đề nghị từ 3 năm đến 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.