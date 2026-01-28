Bắt quả tang 2 đối tượng chở hơn 2 tấn pháo hoa lậu

Ngày 28/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin về việc phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh triệt phá thành công một vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép với số lượng lớn.

Trước đó, ngày 27/1, lực lượng chức năng phát hiện Hoàng Văn Chức (SN 1988) và Nguyễn Hữu Quốc (SN 1989), đều trú tại Gia Lai, điều khiển một ô tô bán tải chở nhiều bao bì lớn tại khu vực biên giới xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi.

Hoàng Văn Chức và Nguyễn Hữu Quốc (thứ 4, thứ 7 từ trái qua) cùng tang vật (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có 1.290 hộp giấy, nghi là pháo hoa nổ loại 49 ống, với tổng trọng lượng lên đến hơn 2 tấn.

Các đối tượng khai nhận số pháo này được mua từ nước ngoài và dự định bán trong dịp Tết Nguyên đán.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý.