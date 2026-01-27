Người phụ nữ buôn pháo nổ ở TPHCM

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang tạm giữ Lê Thị Mai Trâm (SN 1979, ngụ phường Thới Hòa) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

Đối tượng Lê Thị Mai Trâm (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an xã Đông Thạnh phát hiện Trâm có biểu hiện nghi vấn buôn bán pháo nổ. Chiều 30/12/2025, nhà chức trách phát hiện Trâm chạy xe máy, chở 2 thùng pháo nổ trên đường Tô Ký, xã Đông Thạnh, nên tiến hành kiểm tra.

Qua đó, lực lượng chức năng lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang và thu giữ gần 15kg pháo nổ cùng toàn bộ đồ vật, tài liệu có liên quan.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thị Mai Trâm tại phường Thới Hoà, Công an xã Đông Thạnh, thu giữ thêm gần 53kg pháo nổ.

Hiện Công an xã Đông Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế để mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.