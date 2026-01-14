Bắt người vận chuyển pháo nổ thuê ở khu vực biên giới Đồng Nai

Ngày 14/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, khoảng 22h ngày 11/1, trong lúc tuần tra tại khu vực ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ), tổ công tác gồm Công an xã Lộc Tấn phối hợp với Đồn Biên phòng Lộc Thiện phát hiện anh T.H.T. (SN 1992, trú tại ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Tấn) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Người vận chuyển pháo nổ (thứ 2 từ phải qua) tại thời điểm bị bắt quả tang (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện có 2 thùng giấy chứa 24 khối, bên ngoài dán giấy nhiều màu sắc nghi là pháo nổ, với tổng trọng lượng gần 60kg.

Làm việc với cơ quan chức năng, T. khai nhận vận chuyển số pháo nổ trên thuê cho người khác để lấy tiền công. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời tạm giữ tang vật, phương tiện liên quan để tiếp tục điều tra.