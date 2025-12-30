Công an làm việc với người đàn ông đăng video xuyên tạc của Lê Trung Khoa

Ngày 30/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với một người đàn ông trú tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, liên quan đến hành vi sử dụng mạng xã hội để chia sẻ các video có nội dung xuyên tạc, do đối tượng phản động Lê Trung Khoa sản xuất.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện tài khoản Tiktok "Đào Ngọc Sơn" đăng tải nhiều video sử dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để giả mạo các phát biểu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các video này có nội dung xuyên tạc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ông Đ.C.S. tại buổi làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Qua quá trình xác minh, cơ quan công an đã xác định ông Đ.C.S. (SN 1973), trú tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, là người quản trị tài khoản TikTok "Đào Ngọc Sơn".

Tại buổi làm việc, ông S. thừa nhận đã xem và tải về một số video từ tài khoản Facebook của Lê Trung Khoa. Ông S. cho biết, do không biết Lê Trung Khoa là đối tượng phản động và nhầm tưởng đây là các phát biểu thật của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại một hội nghị, nên đã đăng tải lên tài khoản TikTok cá nhân.

Ông S. cũng trình bày bản thân không nhận thức được các video đã đăng tải được tạo ra từ công nghệ AI. Ông thừa nhận sai sót khi không kiểm chứng nội dung trước khi chia sẻ lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh và uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.