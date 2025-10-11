Xử phạt người đăng hàng chục bài viết bôi nhọ lãnh đạo trên Facebook

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng An ninh kinh tế của đơn vị phối hợp với Công an phường Phù Vân đã triệu tập, làm việc đối với ông P.X.H. (72 tuổi, trú tại phường Phù Vân), để xác minh, làm rõ hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Công an làm việc với chủ tài khoản Facebook "Xuan Huong Pham" (Ảnh: công an Ninh Bình).

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện tài khoản Facebook "Xuan Huong Pham" từ ngày 4 đến 7/10 chia sẻ 4 bài viết từ những trang mạng như "Việt Tân", "Hội Anh Em Dân Chủ" và "Nguyễn Văn Đài"...

Đây đều là những trang Facebook của các đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài, thường xuyên đăng tải những bài viết xấu độc, kích động gây hoang mang dư luận, bôi nhọ uy tín của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Công an xác định từ tháng 7/2025 đến nay, tài khoản Facebook "Xuan Huong Pham" chia sẻ gần 20 bài đăng có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Quá trình làm việc, ông P.X.H. (chủ tài khoản Facebook "Xuan Huong Pham") thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã chia sẻ các bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật từ các trang mạng phản động.

Sau khi được cơ quan Công an tuyên truyền, giải thích, ông P.X.H. đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình và gỡ bỏ các nội dung sai sự thật, đồng thời viết cam kết không tái phạm.

Cơ quan công an đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H. theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15 của Chính phủ và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14 ngày 27/01/2022 của Chính phủ.