Xử phạt người đàn ông chia sẻ video AI có nội dung xuyên tạc

Công an xã Yên Lạc, Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt ông N.T.B. (SN 1967, trú tại xã Yên Lạc) 5 triệu đồng về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo điểm a, khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin.

Ông N.T.B. làm việc với công an (Ảnh: Công an Yên Lạc).

Tại cơ quan công an, ông B. thừa nhận ngày 28/8 đã chia sẻ video clip được dựng bằng công nghệ AI lên Facebook cá nhân.

Video có nội dung sai sự thật, xuyên tạc gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nhận thấy việc làm của mình vi phạm pháp luật nên ông B. đã gỡ bỏ bài đăng.

Công an khuyến cáo người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trên không gian mạng xuất hiện nhiều loại “rác AI” như hình ảnh, video, âm thanh do trí tuệ nhân tạo tạo ra nhằm giả mạo, xuyên tạc sự thật. Người dân không nên vội tin và chia sẻ những nội dung chưa rõ nguồn gốc, đặc biệt là các sản phẩm có dấu hiệu bị can thiệp bởi công nghệ AI, theo công an.

Một phụ nữ bị công an triệu tập vì chia sẻ video AI xấu độc

Ngày 12/9, Công an Hưng Yên cho biết, ngày 30/8, Công an xã Tiên La phát hiện bà N.T.T. (SN 1958, trú tại thôn Nham Lang) chia sẻ đoạn video được tạo từ AI trên Facebook cá nhân. Nội dung video bị xác định là xấu độc, không đúng sự thật.

Công an xã Tiên La làm việc với bà T. về việc chia sẻ nội dung xấu, độc trên mạng xã hội (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an đã làm việc với bà T.. Bà này cho biết do chưa hiểu biết đầy đủ về quy định của Luật An ninh mạng nên đã chia sẻ video. Bà tự nguyện gỡ bỏ nội dung và cam kết không tái phạm.

Công an xã Tiên La khuyến cáo người dân cảnh giác với video giả mạo bằng AI, thường có hình ảnh, giọng nói giống thật nhưng cử chỉ, biểu cảm không tự nhiên, khẩu hình lệch giọng và nội dung mang tính tiêu cực, châm biếm.