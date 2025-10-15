Công an Lâm Đồng xử lý 4 người tung tin sai sự thật ở sân bay Liên Khương

Ngày 15/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này triệu tập, xử lý 4 người có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (sân bay Liên Khương).

Những người bị xử lý gồm: P.Q.V.Q. (SN 1994); N.A.K. (SN 1987); H.S.T. (SN 1987); L.N.T. (SN 1976), cùng trú tại tỉnh Lâm Đồng.

Thông tin sai sự thật về lực lượng an ninh sân bay Liên Khương phát tán trên mạng xã hội (Ảnh: Minh Hậu).

Theo đó, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi cảnh lực lượng an ninh làm việc tại sân bay Liên Khương với nội dung vu khống, cho rằng cán bộ công an can thiệp vào việc đặt taxi ở sân bay. Trong đó, các clip phát tán thông tin cán bộ an ninh lấy điện thoại của hành khách, yêu cầu khách hủy việc đặt xe Grab để chuyển qua đi taxi truyền thống, có hành vi “lạm quyền”, “lợi ích nhóm”…

Công an xác định, clip lan truyền trên mạng thực chất xuất hiện từ giữa tháng 4 với nội dung thể hiện sự tranh cãi giữa hành khách và nhân viên an ninh tại sân bay Liên Khương trong việc khách đặt xe công nghệ để rời sân bay. Tuy nhiên, trong vụ việc này, nhân viên an ninh đã làm đúng quy định pháp luật, bởi khu vực đó là nơi xe công nghệ không được phép đón, trả khách.

Một góc nhà ga sân bay Liên Khương (Ảnh: Minh Hậu).

Cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, nội dung clip lan truyền trên mạng xã hội không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng an ninh và an ninh trật tự tại sân bay.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, việc các chủ tài khoản phát tán thông tin, cáo buộc lực lượng an ninh "lạm quyền", "lợi ích nhóm" là vô căn cứ, mang tính xuyên tạc, bôi nhọ. Hành vi này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.