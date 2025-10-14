Tài xế lao vào ẩu đả sau va chạm giao thông ở Lâm Đồng

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ vụ 2 nhóm người ẩu đả sau khi xảy ra va chạm giao thông trên quốc lộ 28.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 11/10, anh V.T.C. (trú tại xã Đinh Trang Thượng, Lâm Đồng) điều khiển ô tô mang biển số 48A.301.59 lưu thông trên quốc lộ 28 theo hướng Gia Nghĩa về Đinh Trang Thượng. Trong lúc di chuyển, ô tô của anh C. xảy ra va chạm với xe bán tải mang biển số 29B-632.74 (chưa rõ người điều khiển) chạy hướng ngược lại.

Tài xế 2 phương tiện lao vào ẩu đả sau va chạm giao thông (Ảnh: Cắt từ video).

Sau va chạm, tài xế xe bán tải không dừng lại nên anh C. lái ô tô đuổi theo, yêu cầu tài xế dừng xe để giải quyết hậu quả. Anh C. và những người trên xe bán tải sau đó gặp nhau, xảy ra cự cãi, ẩu đả.

Anh V.T.C. cho biết, anh bị nhóm người trên xe bán tải đánh, chấn thương vùng mặt, bụng, phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.