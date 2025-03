Công an chặn bắt nghi can giết người ở Đồng Nai chạy trốn ra Bình Thuận

Chiều 7/3, tại xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh (Bình Thuận), tổ trinh sát hình sự của Công an tỉnh Bình Thuận đã chặn xe, khống chế đối tượng Nguyễn Nhật Thanh (24 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) và người yêu khi các đối tượng trên đường chạy trốn.

Thanh được xác định có liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại một quán karaoke ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Công an chặn bắt Thanh và người yêu tại huyện Tánh Linh, Bình Thuận (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, tối 6/3, tại một quán karaoke ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc mâu thuẫn khi hát karaoke, Thanh dùng dao đâm tử vong một thanh niên (chưa rõ danh tính) và làm bị thương một người. Sau khi gây án, Thanh chở người yêu từ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) ra huyện Tánh Linh (Bình Thuận).

Vụ xô xát xảy ra tại quán karaoke ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, khiến 1 người tử vong tối 6/3 (Ảnh: Phú Việt).

Khi khám nghiệm hiện trường vụ án mạng, công an xác minh được nghi can gây án, nên Công an tỉnh Đồng Nai đã gửi công văn đến Công an tỉnh Bình Thuận, đề nghị phối hợp chặn bắt nghi can.

Ngay sau khi chặn bắt được Nguyễn Nhật Thanh, Công an tỉnh Bình Thuận đã bàn giao nghi can cho Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra.