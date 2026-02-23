Nổ lớn trong khu công nghiệp ở Lào Cai, một người tử vong

Chiều 23/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đỗ Bá Hùng, Chủ tịch UBND xã Tằng Loỏng (tỉnh Lào Cai) xác nhận, vào 12h cùng ngày, tại Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam thuộc Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ nổ lớn.

Cột khói trắng bốc cao hàng chục mét tại khu vực xảy ra vụ nổ (Ảnh: Lê Đức).

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, vụ việc khiến một nạn nhân tử vong là anh V.V.L. (SN 1991, trú tại xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai).

Tại hiện trường, vụ nổ tạo cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét như bom nổ.

Khu vực xảy ra vụ nổ (Ảnh: Hoàng Đức).

Sau khi nhận tin báo, các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, làm rõ nguyên nhân vụ việc.