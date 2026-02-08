Mâu thuẫn, nam công nhân dùng dao sát hại bạn

Ngày 8/2, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ Giết người xảy ra ngày 7/2, tại xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, khoảng 13h ngày 7/2, sau khi liên hoan tất niên cùng mọi người trong công ty tại một nhà hàng trên địa bàn xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Văn Biển (SN 1992), trú tại thôn Kênh Trạch, xã Vĩnh Hải, TP Hải Phòng, đến nhà anh P.V.H. (SN 1983), ở xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên chơi.

Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Phan Văn).

Thời điểm này, Biển và anh P.V.T. (SN 1981), trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Biển đã dùng dao đâm vào người anh T., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án Nguyễn Văn Biển đã đến Công an xã Phụ Dực đầu thú.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 8 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Biển về hành vi giết người.