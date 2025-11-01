Công an Hải Phòng kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo

Ngày 1/11, Công an Hải Phòng thông tin, mới đây Công an phường Thành Đông (Hải Phòng) nhận tin báo bà P.T.C., trú tại địa phương, có biểu hiện lo lắng, thường xuyên xem điện thoại và thực hiện các thủ tục rút, chuyển tiền tại ngân hàng, nghi bị lừa đảo.

Bà C. gửi thư cảm ơn công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường xác minh. Qua trao đổi, cơ quan chức năng xác định bà C. bị các đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển tiền để “phục vụ điều tra”.

Công an phường đã kịp thời tuyên truyền, giải thích cho bà C. hiểu rõ thủ đoạn lừa đảo, đồng thời đề nghị bà dừng giao dịch để bảo vệ tài sản.

Công an phường Thành Đông khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt là người cao tuổi; không tin vào các cuộc gọi tự xưng công an, viện kiểm sát hoặc tòa án. Cơ quan công an chỉ làm việc thông qua giấy mời, giấy triệu tập gửi trực tiếp hoặc qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.