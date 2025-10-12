Lừa đảo trên không gian mạng, chiếm đoạt hơn 280 triệu đồng

Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoa Hường (43 tuổi, trú tại xã Phù Yên thuộc tỉnh này) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào cuối tháng 9, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng tên Hường ở Sơn La sử dụng số điện thoại 0774.373.888 và tài khoản Zalo viết bài trên không gian mạng với thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền hơn 280 triệu đồng.

Xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, diễn ra trên không gian mạng và có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa, bắt giữ đối tượng.

Nguyễn Thị Hoa Hường tại công an (Ảnh: Công an Sơn La).

Qua công tác điều tra, lực lượng chức năng xác định được đối tượng trên là Nguyễn Thị Hoa Hường, đang lẩn trốn tại TPHCM.

Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM triệu tập đối tượng làm việc.

Quá trình làm việc, Hường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.