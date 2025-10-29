Người đàn ông ở Đà Nẵng trong 4 tháng lĩnh 3 bản án

Ngày 29/10, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Quang Vũ (SN 1990, trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo cáo trạng, ngày 7/8/2024, Lê Quang Vũ nhận vận chuyển 3 cuộn tôn lạnh với giá 3,6 triệu đồng từ một kho hàng ở thị xã Hoàng Mai (cũ), Nghệ An vào tỉnh Quảng Trị.

Số hàng hóa có giá trị 350 triệu đồng này Vũ không vận chuyển vào Quảng Trị như thỏa thuận trước đó mà thuê một đơn vị vận tải chở ra Thái Nguyên, bán cho một doanh nghiệp với giá 150 triệu đồng.

Bị cáo Lê Quang Vũ tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Vĩnh Khang).

Một tuần sau, Vũ nhận vận chuyển 7 cuộn cáp có tổng trọng lượng hơn 21 tấn và 110 bộ neo (thiết bị cố định sử dụng trong xây dựng công trình) cho một doanh nghiệp ở Bình Dương (cũ) đi Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, 7 cuộn cáp này sau đó đã bị Vũ bán cho một cơ sở thu mua phế liệu với giá hơn 190 triệu đồng. Còn 110 bộ neo anh ta gửi lại cơ sở thu mua phế liệu, không giao đến địa chỉ cần nhận.

Cơ quan chức năng định giá 7 cuộn cáp và 110 bộ neo trị giá hơn 442 triệu đồng.

Ngày 29/8/2024, Lê Quang Vũ bị Công an thị xã Hoàng Mai (cũ), tỉnh Nghệ An, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời điểm bị bắt giữ, Vũ đang "cõng" 2 lệnh truy nã của Công an huyện Hòa Vang (cũ), thành phố Đà Nẵng và Công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ) về các tội danh liên quan đến chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 29/10, bị cáo Vũ thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo này gây thiệt hại cho các doanh nghiệp nêu trên gần 800 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 6, Lê Quang Vũ bị Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang cũ xử phạt 30 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Một tháng sau anh ta tiếp tục nhận bản án 6 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 1 - Gia Lai.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Lê Quang Vũ 13 năm tù. Tổng hợp 2 bản án được tuyên hồi tháng 6 và tháng 7, Lê Quang Vũ phải thi hành hình phạt chung là 21 năm 6 tháng tù.