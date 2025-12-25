Truy tố đại gia "điếu cày" Lê Thanh Thản

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng vụ án Lừa dối khách hàng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, truy tố ông Lê Thanh Thản (thường gọi là đại gia "điếu cày") về tội Lừa dối khách hàng.

Cùng vụ án, VKS truy tố ông Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch phường Kiến Hưng cũ; hai cựu Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng; Vương Đăng Quân, cựu Phó chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông cũ và Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ, cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, năm 2000, Công ty Bemes ký hợp đồng thuê đất với Sở Địa chính Hà Tây cũ để xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng.

Sau khi thay đổi chủ trương, năm 2008, Bemes được UBND Hà Tây phê duyệt quy hoạch xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

Cáo trạng xác định, giữa năm 2010, Công ty Bemes nhiều lần xin điều chỉnh một số quy hoạch nhưng không được nhà chức trách đồng ý. Nhưng ông Thản vẫn chỉ đạo thi công sai quy hoạch, xây dựng vào chỉ giới đường đỏ khiến vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng.

Khu nhà cao tầng được Bemes tăng diện tích tầng hầm từ gần 5.800 lên hơn 6.800m2, tòa tháp A tăng từ hơn 1.100 lên hơn 2.400m2, tháp B từ gần 1.100 lên hơn 1.900m2; giảm một tầng hầm, thêm một tầng penthouse, bỏ xây nhà trẻ hơn 700m2.

Tòa tháp B thay đổi từ chức năng khách sạn thành căn hộ ở; xây dựng gần 500 phòng khách sạn thành gần 1.600 căn hộ. Ngoài ra, tòa CT6C được xây mà không nằm trong phê duyệt với 438 căn hộ.

Với những sai phạm này, rất nhiều căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng không được nhà chức trách cấp sổ đỏ, dù khách hàng đã đóng đủ tiền mua nhà. Cụ thể, 438 căn hộ của tòa tháp CT6C và 82 căn hộ khác chưa được cấp sổ.

Trước đó, tháng 8/2023, TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng vì có một số vấn đề không thể làm rõ tại phiên tòa.

Ông Lê Thanh Thản tại phiên xét xử tháng 8/2023 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Một trong những nội dung là việc xác định giá trị các căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại 488 căn hộ nêu trên để xác định phương án xử lý.

Tại tòa, ông Lê Thanh Thản cũng đưa ra 3 phương án giải quyết đối với các cư dân là đề nghị TP Hà Nội cho phép cư dân tiếp tục sử dụng các căn hộ và phía công ty sẽ làm các thủ tục tiếp theo.

Một là, nếu không được cấp sổ đỏ thì chuyển đổi đất căn hộ thành diện tích đất ở. Sau đó, căn hộ sai phạm chuyển thành khách sạn theo đúng quy hoạch ban đầu.

Hai là, phía Công ty Bemes mua lại các căn hộ của cư dân. Thời gian qua, Công ty Bemes cũng đã thỏa thuận và mua lại 13 căn hộ.

Phương án thứ ba chưa được trình bày do HĐXX ngắt lời.

Đến cuối tháng 2 năm nay, Công an TP Hà Nội đã có thông báo về việc phục hồi điều tra vụ án Lừa dối khách hàng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Đồng thời, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Hà Nội đã có kết luận định giá tài sản 488 căn hộ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại dự án CT6 Kiến Hưng. Thời điểm định giá là tháng 9/2023.

Kết quả định giá tài sản gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo trì. Trong đó, tại tòa CT6C, căn hộ có giá trị cao nhất là 1,67 tỷ đồng và thấp nhất là 429 triệu đồng; tại tòa CT6B lần lượt là 1,05 tỷ đồng và 429 triệu đồng; tòa CT6A là 1,03 tỷ đồng và 391 triệu đồng.

Các lô liền kề (nhà thấp tầng) căn cao nhất có giá trị 7,3 tỷ đồng, căn thấp nhất 5,9 tỷ đồng.