Khởi tố tài xế taxi đi ngược chiều, tông tử vong người lái xe máy

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đã khởi tố bị can đối với Đầu Khắc Thắng (38 tuổi, quê Thanh Hóa) trong vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 14h ngày 4/10, Thắng điều khiển taxi di chuyển từ khu vực sân vận động Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội) đến khu đô thị An Khánh, trên đường gom Đại Lộ Thăng Long.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: ANTĐ).

Đến đoạn đường thuộc địa phận thôn Trung Thượng, xã Sơn Đồng, thấy đường gom bị ngập sâu, Thắng quay đầu xe đi ngược chiều trên đường gom Đại lộ Thăng Long theo hướng từ Hòa Lạc đi cầu vượt Tây Mỗ.

Khi qua hầm chui đường sắt cắt ngang Đại lộ Thăng Long khoảng hơn 100m, tại vị trí giữa hầm chui đường sắt và trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, xe của Thắng va chạm với xe máy do anh T.Đ.L. (22 tuổi) điều khiển.

Hậu quả, anh L. tử vong dù được đưa đi cấp cứu.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị những ai là nhân chứng, chứng kiến vụ tai nạn giao thông nói trên cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra qua số điện thoại: 098.301.6566.