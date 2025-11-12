TPHCM thay biển phân làn, tách xe máy xa container để giảm tai nạn

Ngày 12/11, cơ quan chức năng TPHCM đang khẩn trương điều chỉnh tổ chức phân làn xe trên một số tuyến đường huyết mạch như Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT 743A, quốc lộ 51.

Các nhân viên tiến hành điều chỉnh biển phân làn trên đường Mỹ Phước Tân Vạn sáng 12/11 (Ảnh: CTV).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, nhân viên thuộc Tập đoàn Becamex đang tháo dỡ các biển báo phân làn cũ và thay bằng biển báo mới theo chỉ đạo của Sở Xây dựng TPHCM.

Động thái trên được thực hiện sau khi Sở Xây dựng TPHCM tiến hành rà soát, kiểm tra và ghi nhận có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại các tuyến đường nói trên.

Theo đó, Sở Xây dựng TPHCM đề nghị Tập đoàn Becamex điều chỉnh phân làn xe trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn từ khu du lịch Thủy Châu đến đường Phú Lợi và đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến Võ Văn Kiệt; đồng thời điều chỉnh trên đường ĐT743A đoạn từ khu du lịch Thủy Châu đến cầu vượt Tân Vạn.

Tại những đoạn đường này, làn sát dải phân cách (tim đường) sẽ cho tất cả các loại ô tô lưu thông; làn ở giữa dành cho ô tô con, xe khách dưới 25 chỗ, xe buýt và ô tô tải dưới 3,5 tấn; làn còn lại sát vỉa hè dành cho xe 2-3 bánh.

Sở Xây dựng đề nghị Tập đoàn Becamex hoàn thành việc điều chỉnh trước ngày 15/11.

Tương tự, Sở Xây dựng TP.HCM cũng thông báo sẽ điều chỉnh lại biển phân làn xe trên quốc lộ 51, đoạn qua địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Kể từ ngày 17/11, hai làn sát dải phân cách (tim đường) dành cho tất cả các loại ô tô; làn thứ ba chỉ cho ô tô con, xe khách dưới 30 chỗ lưu thông; làn sát vỉa hè dành cho xe 2-3 bánh.

Đồng thời, tại các giao lộ trên quốc lộ 51 sẽ được lắp dải phân cách dài khoảng 50m để tách làn ô tô và làn xe máy.

Ngoài ra, tại các giao lộ cũng sẽ được lắp biển R.411 (hướng đi trên mỗi làn đường), với bố trí gồm 2 làn đi thẳng và 1 làn dành cho các xe rẽ trái, rẽ phải hoặc quay đầu.