Công an Hà Nội phạt 2 người đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Ngày 20/1, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo Công an Hà Nội, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện P.H.M. (34 tuổi, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) và N.Đ.H. (35 tuổi, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật về lãnh đạo Đảng trên mạng xã hội Threads, gây hoang mang dư luận.

Công an làm việc với 2 người vi phạm (Ảnh: Công an Hà Nội).

Làm việc với cơ quan công an, P.H.M. và N.Đ.H. thừa nhận đã lấy thông tin trên mạng xã hội nhưng không kiểm chứng trước khi đăng tải. Hai trường hợp này cũng chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội trong thời gian tới.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt mỗi người 5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Lợi dụng sự kiện quan trọng này, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị gia tăng hoạt động tung tin xuyên tạc, bịa đặt, gây nhiễu loạn thông tin, nhất là những nội dung liên quan đến công tác nhân sự lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhằm gây hoang mang dư luận.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chia sẻ hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần làm sạch môi trường thông tin, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.