Xử lý nhiều trường hợp ở Hưng Yên chia sẻ thông tin sai sự thật

Ngày 30/12, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, thời gian qua, tại địa bàn tỉnh này, xuất hiện tình trạng đăng tải các thông tin, bình luận xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội, nhất là liên quan đến hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước và địa phương.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh đối ngoại đã chủ động triển khai các biện pháp nắm tình hình, phòng ngừa, kịp thời phát hiện đấu tranh, xử lý nghiêm 6 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội nhằm “câu like”, “câu view”, ảnh hưởng xấu đến dư luận, tình hình an ninh trật tự tại địa bàn.

Một trong những người dân bình luận, đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội bị xử lý (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Điển hình, ngày 19/12, Phòng An ninh đối ngoại phát hiện 2 tài khoản Facebook P.T.L. và H.D.D., bình luận bài viết đăng tải trên trang Fanpage “Quê tôi Thái Bình” liên quan đến hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc tại địa phương.

Phòng An ninh đối ngoại đã phối hợp với Công an phường Trà Lý, Công an xã Thái Thụy xác minh, làm việc với 2 chủ tài khoản là bà P.T.L., trú tại phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên và ông Đ.Đ.H., trú tại xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, hai trường hợp trên đã nhận thức rõ hành vi sai phạm do thiếu hiểu biết pháp luật, không có mục đích chống phá và tự nguyện gỡ bỏ nội dung, cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân chấp hành các quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, nhất là việc phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng cộng đồng và chịu trách nhiệm về nội dung mình đăng tải.