Công an Hà Nội cảnh báo về tình trạng dùng AI để thông tin sai sự thật

Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về việc một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin tai nạn giao thông sai sự thật, gây hiểu nhầm, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Theo Công an TP Hà Nội, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, khoảng 19h ngày 18/2, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản mạng xã hội mang tên H’My đăng tải nội dung liên quan đến một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng.

Tuy nhiên, bài viết không nêu rõ thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc, khiến nhiều người dùng mạng xã hội hiểu nhầm đây là vụ tai nạn vừa xảy ra tại Hà Nội.

Hình ảnh AI sai sự thật (Ảnh: Công an Hà Nội).

Quá trình xác minh cho thấy, nội dung được đăng tải thực chất là vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 5/4/2023 tại đường Võ Chí Công (nay thuộc phường Tây Hồ, Hà Nội). Vụ việc này đã được các cơ quan chức năng thụ lý, giải quyết dứt điểm theo đúng quy định pháp luật ngay sau khi xảy ra.

Đánh giá ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, tài khoản H’My có dấu hiệu hoạt động nhằm thu hút tương tác trên mạng xã hội. Tài khoản này thường xuyên sử dụng nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra hoặc cắt ghép tinh vi; đăng lại các vụ việc đã xảy ra từ trước nhưng trình bày theo hướng như thông tin mới, qua đó gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Công an TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục tăng cường theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin gây hiểu lầm hoặc cố tình xuyên tạc bối cảnh sự việc nhằm mục đích xấu.

Cơ quan công an đồng thời khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; không chia sẻ các bài viết chưa được kiểm chứng, không rõ nguồn gốc; chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện nội dung có dấu hiệu vi phạm, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.